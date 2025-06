Governo estabelece que 2ª fase do CNPU deverá ter mesmo número de homens e mulheres

Essa regra será aplicada a todas as cotas, cargos e especialidades. A nota final será composta pela soma das notas da prova objetiva, discursiva e de títulos (quando houver), aplicada igualmente a todas as candidatas e candidatos.

A ministra Esther Dweck disse que a política observa o resultado da primeira etapa do concurso. Ainda, reflexões sobre desigualdades de condições das mulheres, como a demanda por jornadas duplas entre trabalho e cuidados do lar. "E também o tipo de prova. Na discursiva (segunda fase), testa-se muito mais toda a bagagem do candidato", afirmou.

CNPU 2

A segunda edição do CPNU vai ofertar 3.652 vagas, entre imediatas e de curto prazo. Os cargos serão agrupados em nove blocos temáticos, com a mesma sistemática de inscrição para diferentes cargos dentro do mesmo bloco, com definição de lista de preferência.

A prova objetiva está marcada para o dia 5 de outubro. Já a discursiva será em 7 de dezembro. A divulgação dos resultados está prevista para fevereiro do ano que vem.