Haddad: Brasil terá 25 milhões de famílias pagando nada ou menos de Imposto de Renda

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender nesta segunda-feira, 30, a aprovação do projeto de lei que isenta o Imposto de Renda (IR) de quem ganha até R$ 5 mil por mês. "Se o projeto for aprovado neste ano, serão mais 10 milhões de brasileiros que deixarão de pagar imposto e outros cinco milhões que ganham até R$ 7 mil por mês que pagarão menos imposto do que pagam hoje. Teremos 25 milhões de famílias pagando nada ou menos do imposto de renda", afirmou Haddad, no lançamento do Plano Safra 2025/26 da agricultura familiar.

De acordo com o ministro, apenas 140 mil pessoas pagarão mais imposto de renda com a aprovação do projeto, aqueles que ganham acima de R$ 1 milhão por ano.

Haddad comentou também sobre o projeto aprovado na Câmara dos Deputados, que altera a tabela mensal do Imposto de Renda (IR) para garantir a isenção para quem recebe até dois salários mínimos (atualmente R$ 3.036) a partir de maio de 2025. "São 10 milhões de brasileiros que já deixaram de pagar imposto de renda", afirmou Haddad, que criticou o congelamento da tabela de renda no governo Bolsonaro.