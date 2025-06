Indicador de Incerteza cai 7,6 pontos em junho ante maio, para 105,2 pontos, mostra FGV

O Indicador de Incerteza da Economia Brasileira (IIE-Br) teve queda de 7,6 pontos na passagem de maio para junho, para 105,2 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O indicador retornou assim à zona favorável, com recuo no componente de Mídia, "apesar das tensões geopolíticas".

Na métrica de médias móveis trimestrais, o IIE-Br caiu 1,9 ponto.

"Em junho, o Indicador de Incerteza registrou a maior queda do ano, influenciada principalmente, pelo recuo do componente de Mídia. O alívio na incerteza tem respaldo na trégua da guerra comercial entre Estados Unidos e China e na reação moderada dos mercados globais sobre a escalada do conflito no Oriente Médio e suas consequências para a economia global. Pelo lado doméstico, a atividade econômica segue resiliente em 2025, com a inflação dando indícios de arrefecimento, sob a luz de uma política monetária contracionista", avaliou Anna Carolina Gouveia, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.