Índice de confiança da CNI aponta que 21 dos 29 segmentos industriais estão pessimistas

Por região, a confiança da indústria caiu no Centro-Oeste e Sudeste, entre grandes empresas em 14 dos 29 segmentos. Já nas regiões Norte e Nordeste, o ICEI aumentou entre 15 dos 29 setores. A confiança do setor industrial caiu 2,1 pontos na região Centro-Oeste e 0,5 ponto na região Sudeste. Ficou estável entre as empresas do Sul e subiu entre as indústrias do Norte (+1,7 ponto) e Nordeste (+0,6 ponto).

Com isso, as empresas industriais do Centro-Oeste migraram da confiança para a falta de confiança, juntando-se às empresas do Sul e Sudeste. As indústrias do Norte de Nordeste seguem confiantes.

Para o levantamento, a CNI ouviu 1.766 empresas, sendo 694 de pequeno porte, 649 de médio porte e 423 de grande porte, entre os dias 2 e 11 de junho.