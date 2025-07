Mark Zuckerberg anuncia nova divisão de "Superinteligência" dentro da Meta

Mark Zuckerberg anunciou uma nova divisão de "Superinteligência" dentro da Meta Platforms, organizando oficialmente um esforço que tem sido objeto de intenso recrutamento nos últimos meses.

O ex-CEO da Scale, Alexandr Wang, liderará a equipe como diretor de inteligência artificial e o ex-CEO do GitHub, Nat Friedman, liderará o trabalho da empresa em produtos de IA, de acordo com um memorando interno que Zuckerberg enviou aos funcionários e que foi visualizado pelo The Wall Street Journal.

A chamada Meta Superintelligence Labs abrigará a equipe de pesquisa fundamental de IA da Meta, também conhecida como FAIR.