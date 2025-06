País 'começa a ser justo pela tributação', afirma Lula dias após derrota no Congresso sobre IOF

O presidente participou da cerimônia do Plano Safra 2025/2026 voltado à agricultura familiar nesta segunda-feira, 30, no Palácio do Planalto. Mesmo sem mencionar nenhuma crítica específica, Lula rebateu falas de que pessoas gostam de viver com o pagamento do Bolsa Família.

"Ninguém quer que as pessoas vivam a vida inteira de Bolsa Família. O que queremos é que a pessoa viva tranquilamente às custas da sua capacidade profissional, de sua capacidade produtiva. O papel do Estado é fazer com que essas pessoas tenham a oportunidade de chegar lá", afirmou.

Lula disse, ainda, que, graças à atual gestão, o Brasil vai chegar, pela primeira vez, a 10 milhões de turistas estrangeiros visitando o País. Como mostrou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a Embratur calcula que as emissões de passagens para o Brasil nos próximos três meses deve crescer 25% em relação ao ano passado. Somente no primeiro quadrimestre deste ano, o País registrou 4,1 milhões de turistas estrangeiros.