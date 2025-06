PIB do Reino Unido sobe 0,7% no 1º trimestre ante os três meses anteriores

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,7% no primeiro trimestre de 2025, na comparação com os três meses anteriores, segundo pesquisa final divulgada nesta segunda-feira, 30, pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, pela sigla em inglês). O resultado confirmou a leitura preliminar e a estimativa de analistas consultados pela FactSet. Na comparação anual, o PIB britânico teve crescimento de 1,3% entre janeiro e março, também confirmado a leitura preliminar e estimativas.