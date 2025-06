Setor público tem superávit primário de 0,20% do PIB em 12M até maio, o 1º em 2 anos

O setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras) teve o primeiro superávit primário no acumulado de 12 meses em dois anos em maio de 2025, informou o Banco Central nesta segunda-feira, 30.

O saldo no mês passado foi positivo em R$ 24,143 bilhões, o equivalente a 0,20% do Produto Interno Bruto (PIB). É a primeira vez em que o resultado é positivo desde maio de 2023, quando havia um superávit primário de 0,37% do PIB no acumulado de 12 meses.

O Governo Central (Tesouro Nacional, BC e INSS) teve superávit de R$ 16,291 bilhões (0,13% do PIB); os Estados têm um saldo positivo de R$ 29,943 bilhões (0,25% do PIB); os municípios, rombo de R$ 14,648 bilhões (0,12% do PIB); e as empresas estatais, resultado negativo de R$ 7,443 bilhões (0,06% do PIB).