Taxas futuras de juros caem com alívio trazido pelo Caged e pelos Treasuries

Com a primeira sinalização de enfraquecimento do mercado de trabalho evidenciada pela geração de empregos formais de maio e suporte adicional vindo do exterior - da percepção de que há espaço para mais corte de juros nos EUA -, a segunda etapa do pregão desta segunda-feira, 30, foi de renovação de mínimas na curva local de juros futuros, principalmente nos vencimentos mais longos - que chegaram a ceder cerca de 30 pontos-base nas mínimas.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) que vence em janeiro de 2026 terminou a sessão em 14,925%, vindo de 14,931% no ajuste de sexta-feira. O DI com vencimento em janeiro de 2027 recuou de 14,181% no último ajuste para 14,095%. O DI de janeiro 2028 cedeu de 13,429% no ajuste anterior para 13,250%, e o contrato de janeiro 2029 encerrou a segunda em 13,070%, vindo de 13,316% no ajuste mais recente.

Divulgado no período da tarde pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostrou que 148.992 postos de trabalho foram criados no mês passado, o que foi visto como um indício, ainda que incipiente, de perda de força do emprego. O saldo entre admissões e demissões no período foi mais fraco do que o projetado pela mediana do Projeções Broadcast, de 171,8 mil vagas.