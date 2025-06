Todos os setores registraram saldos positivos de criação de emprego em maio, revela Caged

Os menores saldos foram no Rio Grande do Sul, que perdeu 115 postos de trabalho, seguido por Amapá e Roraima, que criaram 179 e 306 vagas, respectivamente.

O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada foi de R$ 2.248,71 em maio, com redução de R$ 10,98 (0,49%) em comparação com o valor de abril (R$ 2.259,69). Já em comparação com o mesmo mês do ano anterior, que desconta mudanças decorrentes da sazonalidade do mês, a redução foi de R$ 1,15 (0,05%).