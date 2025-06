Votorantim Cimentos conclui venda de subsidiária com ativos no Marrocos para Heidelberg

"A transação está alinhada com a estratégia de gestão de portfólio da companhia, que busca maximizar valor para seus acionistas e equilibrar o posicionamento geográfico entre mercados maduros e emergentes, otimizando a gestão de riscos do portfólio consolidado da companhia. A empresa reitera seu compromisso com a transparência das informações para os investidores e o mercado em geral", destaca a Votorantim Cimentos.