Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com CPI da zona do euro na meta e dirigentes de BCs

As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta terça-feira, 1, em dia marcado por declarações de dirigentes dos principais bancos centrais e a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro. Reunidos para evento anual do Banco Central Europeu (BCE) em Sintra, presidentes das autoridades monetárias fizeram considerações sobre quais devem ser os próximos passos visando atingir as metas de inflação, ressaltando um cenário de incertezas.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 0,21%, a 540,25 pontos. Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,28%, a 8.785,33 pontos. Em Frankfurt, o DAX recuou 0,80%, a 23.717,41 pontos. Em Paris, o CAC 40 caiu 0,04%, a 7.662,59 pontos.

A taxa anual do CPI da zona do euro acelerou para 2% em junho, como previsto, ficando em linha com a meta oficial do BCE. Já o PMI industrial do bloco subiu para 49,5 no mês passado, vindo um pouco acima da leitura preliminar, mas aquém das expectativas. A presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que o CPI "não é missão cumprida, mas alvo alcançado". "Chegamos na meta de nossa inflação, de 2%, como havíamos antecipado. Passamos por muitos choques até chegarmos na inflação de 2%", disse, ao ressaltar que o ambiente é de "muita incerteza". Para Lagarde, é necessário que os formuladores de política monetária permaneçam "extremamente vigilantes" com o cenário de incertezas.