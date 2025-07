CMN aprova ajustes em encargos financeiros do crédito rural para ano agrícola 2025/2026

Os outros ajustes ocorreram em operações de crédito rural com recursos controlados. Nesse caso, as menores taxas serão aplicadas a financiamentos contratados por agricultores familiares do Pronaf. O juro foi mantido em 2% ao ano para operações destinadas ao cultivo de produtos da sociobiodiversidade, produtos inseridos em sistemas de base agroecológica e sistemas orgânicos de produção; e em 3% ao ano nos itens relacionados à produção de alimentos.

Também foram mantidas as mesmas taxas praticadas no ano agrícola 2024/2025 para itens de investimento e equipamentos e tratores, assim como para o Pronaf Floresta, Pronaf Semiárido, Pronaf Jovem, Pronaf Grupo 'B', Pronaf Agroecologia e Pronaf Produtivo Orientado.

Em contrapartida, foram ajustadas as seguintes taxas: de custeio para aquisição de animais destinados a recria e engorda e operações destinadas ao cultivo de milho que, somadas, ultrapassem R$ 25 mil (6,0% para 6,5% ao ano); custeio para cultivo de soja, algodão e bovinocultura de corte (para 8,5% ao ano); cooperativa da agricultura familiar, para atendimento a cooperados em projetos destinados à bovinocultura (6,0% para 8,0%); e demais itens de investimento (6,0% para 8,0%).

Também aumentaram as taxas do crédito de investimento - Pronaf Agroindústria (6,0% para 8,0%); crédito de investimento - Pronaf Mulher para demais finalidades (6,0% para 8,0%); Crédito de Industrialização - Pronaf Industrialização de Agricultura Familiar (6,0% para 8,0%); Crédito para Integralização de Cotas-Partes - Pronaf Cotas-Partes (6,0% para 8,0%); e Crédito de Investimento - Pronaf Bioeconomia para Silvicultura (6,0% para 8,0%).