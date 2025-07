Criptomoedas: bitcoin opera em baixa, com cautela por tarifas e sem novos catalisadores

O bitcoin operou em baixa nesta terça, 1º, seguindo a incerteza sobre as tarifas americanas, que vem mantendo os investidores cautelosos em relação a ativos de risco, incluindo criptomoedas. Uma pausa de 90 dias nas tarifas recíprocas mais altas dos EUA deve terminar em 9 de julho, e governos globais estão se esforçando para garantir acordos comerciais antes desse prazo. Além disso, a retração pode ser motivada, em parte, pela venda de ações por parte dos investidores para garantir os lucros do final do segundo trimestre.

Pouco depois das 16h00 (de Brasília), o bitcoin caia 1,19%, a US$ 105.861,83, e o ethereum recuava 2,89%, a US$ 2.414,51 de acordo com cotações da Binance.

"O governo americano parece estar recuando da ideia de '90 acordos comerciais em 90 dias'", disse Paul Donovan, da UBS Global Wealth Management, em nota. Os EUA têm um acordo pouco firme com o Reino Unido e uma redução da tensão com a China, mas pouco mais, afirma ele. O esboço de um acordo comercial entre a União Europeia e os EUA está tomando forma, e conteria uma tarifa básica de 10% para os EUA, alívio para setores específicos e um compromisso "antecipado" dos EUA com o alívio tarifário, disseram quatro diplomatas ao Politico.