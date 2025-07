Dólar recua à espera de Powell, mas fiscal limita

O compromisso do Ministério da Fazenda é equilibrar os gastos públicos, seja do lado de gastos, seja do lado da receita, disse o secretário-executivo do ministério da Fazenda, Dario Durigan, durante a 17ª Annual Brazil Equity Conference, evento do Citi em São Paulo.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o presidente da Câmara, Hugo Motta, é amigo do seu ministério e busca entendimento com o Congresso, mesmo após a derrubada do decreto que aumentava o IOF. Ele defendeu a necessidade das receitas do IOF, da aprovação da MP 1.303/25 e do corte de ao menos R$ 15 bilhões em gastos tributários para fechar as contas de 2025 e 2026.

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) desacelerou para 0,16% no fim de junho - próximo do piso das projeções de mercado, entre 0,14% e 0,24%) -, após altas de 0,34% em maio e 0,19% na terceira quadrissemana de junho, segundo a FGV. Com isso, o índice acumula alta de 2,69% em 2025 e de 4,23% em 12 meses.

A Petrobras reajustou o preço do querosene de aviação (QAV) em 2,8% nas refinarias, após ter reduzido em 7,9% no mês anterior.