Estamos em território neutro e zona do euro está em 'águas calmas', diz Nagel, do BCE

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC alemão (Bundesbank), Joachim Nagel, disse acreditar que a atual política monetária está "no território neutro", em entrevista para a Bloomberg TV, nesta terça-feira, 1.

"Estamos em território neutro. Acredito que esta seja uma boa notícia e por isso podemos ter esta atitude de 'esperar para ver'", afirmou. Para ele, o BCE controlou a inflação, mas não deve se tornar complacente por conta da volatilidade com o atual cenário geopolítico. "Estamos na nossa meta de inflação e isso é muito bom. A zona do euro está em 'águas calmas'", acrescentou.

"Temos que estar preparados para tudo", ressaltou, ao falar sobre a trajetória dos juros. "Verei o que os dados me dirão no outono do hemisfério norte, e então vamos decidir."