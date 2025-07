Fávaro diz que não consegue 'compreender' atual Selic em lançamento do Plano Safra 2025/26

"Tínhamos uma Selic de 10,5% ao ano e hoje está em 15%. São 4,5 pontos porcentuais a mais que no Plano Safra do ano passado. E ainda assim, com todas essas dificuldades, o aumento da taxa de juros foram de 1,5 pontos porcentuais a 2 pontos porcentuais (abaixo da Selic). O governo absorveu o aumento da Selic com a equalização", declarou, reforçando que, ainda com o que chamou de "desafios da Selic", o governo entregou um plano com valores recordes.

Fávaro reforçou que este é o terceiro Plano Safra seguido com valores recordes - isso já havia acontecido em 2023 e em 2024 - e agradeceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Disse ter achado "difícil" repetir um plano com valores recordes, mas reforçou a participação do presidente na discussão.

"Não tenho vocação para puxar saco, mas é importante dizer do esforço da equipe do ministro Fernando Haddad, a Casa Civil, o ministro Rui Costa, Paulo Teixeira (ministro do Desenvolvimento Agrário) e sua equipe. Mas foi fundamental, de novo, pelo terceiro ano, presidente, sua posição. O senhor que determinou o esforço orçamentário para que a gente pudesse chegar ao dia de hoje com esse plano tão impactante", afirmou.