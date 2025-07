FGV: Índice de Confiança Empresarial recua 1,7 ponto em junho ante maio, a 92,5 pontos

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do FGV Ibre recuou 1,7 ponto em junho contra maio, para 92,5 pontos, revertendo a leve alta do mês anterior. Segundo a FGV, a queda foi a mais intensa do ano e reflete piora tanto das avaliações sobre o momento presente quanto em relação ao futuro próximo.

Na métrica de médias móveis trimestrais, o índice acentuou a tendência de declínio, com um recuo de 0,6 ponto.

"Após cinco meses de relativa estabilidade, a confiança empresarial registra a queda mais acentuada do ano, sinalizando uma desaceleração da atividade ao final do segundo trimestre nos setores pesquisados, que respondem por cerca de dois terços do PIB. Entre os indicadores de expectativas, chama atenção a redução do ímpeto de contratações. O índice de Situação, por sua vez, recuou ao menor nível desde outubro de 2023, afastando-se da linha de neutralidade dos 100 pontos", avaliou em nota o pesquisador do FGV IBRE Aloisio Campelo Jr.