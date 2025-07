Haddad diz que cesta básica e Simples devem ser preservados em corte de gasto tributário

O chefe da Fazenda repetiu que o governo respeita o Congresso e evitou responder sobre declarações do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Na segunda-feira, Motta afirmou que alertou ao governo sobre a possibilidade de o Legislativo derrubar o decreto do IOF. Em um vídeo no Instagram, ele criticou a estratégia governista de acusar o parlamento de trair interesses do povo, e disse que o Executivo quer criar "polarização social".

"Nós estamos respeitando o Congresso", disse Haddad. "Nós não sabemos a razão pela qual mudou o encaminhamento que tinha sido anunciado no domingo 8 de junho, mas vamos manter o diálogo para entender melhor o que se passou."

Haddad acrescentou que está aguardando o retorno de uma ligação que fez a Motta na semana passada, e disse que o presidente da Câmara é considerado um "amigo do Ministério da Fazenda" e é um dos parlamentares que mais frequentaram a Pasta.