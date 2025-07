Ibovespa inicia julho em alta com petróleo e expectativas por corte de juros

Em janeiro, no primeiro encontro de 2025, o Fed interrompeu o ciclo de cortes iniciado em setembro do ano passado, quando a taxa de juros nos EUA estava em 5,25% e 5,5%. Atualmente, as taxas estão entre 4,25% e 4,50% ao ano.

Entre os destaques da agenda externa, saiu índice de gerentes de compras (PMI) industrial dos EUA, que subiu de 52 em maio para 52,9 em junho, atingindo o maior nível desde maio de 2022, segundo pesquisa final divulgada hoje pela S&P Global. Além disso, os EUA informaram que a abertura de postos de trabalho no país subiu para 7,769 milhões em maio, de acordo com o relatório Jolts. O resultado superou a expectativa de analistas consultados, de criação de 7,3 milhões de vagas no período.

Aqui, o foco fiscal continua. Nesta manhã, o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, afirmou que o Congresso Nacional não poderia ter sustado "de modo nenhum" o decreto presidencial que altera regras de cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Em coletiva de imprensa, Messias comunicou que o governo entrará com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para restaurar o decreto derrubado.

Em tese, o principal indicador da B3 teria espaço para realizar parte dos recentes lucros, em meio à agenda esvaziada de indicadores no Brasil. Em junho, o Índice Bovespa acumulou alta de 1,33% em junho e avançou 15,44% no primeiro semestre, com o ingresso de capital externo elevado. Até o último dia 27, o fluxo de capital externo está positivo em R$ 25,761 bilhões.

"Não tem nada hoje que tranquilidade para o mercado, só mesmo fluxo, a não ser noticias de melhora nas projeções de inflação no boletim Focus de ontem, prevendo IPCA a 5,20% em 2025 e câmbio em a R$ 5,70", diz Pedro Moreira, sócio da One Investimentos.

Na segunda, 30, o Ibovespa subiu 1,45%, aos 138.854,60 pontos, diante do apetite por risco internacional e do Caged com geração de vagas em maio menor do que a esperada, o que suscitou alguns debates sobre cortes da Selic.