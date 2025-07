Lula elogia Haddad e diz que governo busca fazer tributação mais justa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira, 1, que é preciso diminuir os privilégios de alguns para dar para outros. "Ninguém está querendo tirar nada de ninguém. Queremos apenas diminuir os privilégios de alguns para dar um pouco de direito aos outros. É só isso que nós queremos", afirmou o petista na cerimônia de lançamento do Plano Safra 2025/2026, no Palácio do Planalto.

No discurso, Lula criticou o que chamou de "indústria de lobby". "A gente queria taxar essas bets, essas fintechs, sei lá, essa coisa que você não consegue mais ver televisão, porque é tanta propaganda de aposta que você nem sabe mais onde apostar", reclamou. Ele disse que há quem se rebele dizendo que há aumento de impostos, mas negou que o governo esteja elevando a carga tributária.

"Não é aumento de imposto. Se vocês forem sinceros com a consciência de vocês, vocês vão perceber que a carga tributária desse governo hoje, porcentualmente, é menor do que era em 2011", afirmou.