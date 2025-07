Maio teve quase 10 mil unidades residenciais novas comercializadas em São Paulo, diz Secovi

Segmentação dos imóveis

Os imóveis com dois dormitórios foram o destaque de maio, liderando todos os indicadores. Foram 5.614 unidades lançadas, 55% do total; 5.938 unidades vendidas, representando 59% das vendas; e 36.757 unidades em oferta, 60% do estoque. Essas unidades também responderam por 43% do VGV, somando R$ 2,102 bilhões; o VGO foi de R$ 15,4 bilhões, 43% do indicador; e registraram o maior VSO, de 13,9%.

Quando se trata de metragem, os imóveis de 30 m2 a 45 m2 de área útil lideraram quase todos os indicadores. Foram 5.281 unidades lançadas, 52% do total; 5.706 unidades vendidas, equivalendo a 57% das vendas; e 32.262 unidades em oferta, 52% do estoque. Essas unidades também responderam por 37% do VGV, somando R$ 1,771 bilhão. O maior VSO, de 19,0%, ocorreu nos imóveis com menos de 30 m?. Já o maior VGO, de R$ 11,8 bilhões, 26% do total, ficou com as unidades acima de 180 m2.

Quanto ao preço, imóveis com valor entre R$ 264 mil e R$ 350 mil foram os principais. Foram 4.043 unidades lançadas, 39% do total; 3.403 unidades vendidas, 34% das vendas; e 18.616 unidades em oferta, 30% do estoque final. As unidades com preço entre R$ 350 mil e R$ 700 mil concentraram o maior VGV, de R$ 1,213 bilhão, 25% do indicador. Já os imóveis acima de R$ 2,1 milhões responderam pelo maior VGO, de R$ 19,2 bilhões, 42% do total.

Minha Casa Minha Vida

Em maio, 53% dos lançamentos, equivalentes a 5.424 unidades, e 58% das vendas, um total de 5.763 unidades, foram enquadrados como econômicos, dentro do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). A oferta disponível para essa categoria foi de 31.579 unidades no mês, 51% do total. O VSO foi de 15,4%.