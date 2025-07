Maioria de nós sente que poderemos reduzir juros em algum momento no ano, diz Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, disse que a maioria do comitê do BC americano sente que é possível reduzir as taxas de juros "em algum momento" neste ano, ao participar do Fórum de Sintra, promovido pelo BC europeu, nesta terça-feira (1). Questionado se julho é cedo para considerar uma redução, ele defendeu que "dependerá de dados".

"Vamos ponderar se podemos seguir com reduções de juros ainda neste ano. Nossa política hoje é modestamente restritiva", afirmou, ao ressaltar que o mercado de trabalho americano é sólido e que a economia do país "está em ótima posição".

Para Powell, no entanto, enquanto a economia dos EUA estiver sólida, o ideal é manter uma abordagem de "esperar para ver". "Seguramos as taxas de juros como consequência das tarifas. Se você ignorar tarifas, inflação se comporta exatamente como deveria", pontuou, ao projetar leituras mais altas da inflação durante o verão no hemisfério norte.