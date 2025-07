Mercado tem apetite por linhas de crédito para recuperação de pastagens, diz Haddad

Para o ministro, além do desmatamento, isso representa um selo de qualidade da produção brasileira. Haddad disse ainda que a questão sanitária é outro elemento essencial para a competitividade dos produtos no mercado internacional.

Haddad também distribuiu afagos ao vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, declarando que, sem ele, não teriam conquistas como a reforma tributária. Para o chefe da Fazenda, as mudanças da reforma se somam às cifras do Plano Safra deste ano.

Sobre o Plano Safra, Haddad disse que os anúncios para o setor empresarial e os agricultores familiar representam o mesmo programa, mas para públicos diferentes. O ministro disse ainda que o governo considera que a agroindústria, hoje, faz parte da realidade do campo.

O ministro afirmou ainda que o governo teve resultados positivos no setor do agronegócio, acima das previsões do mercado. Haddad porém pontuou que o cenário externo e doméstico está sujeito a "chuvas e trovoadas".

"As pessoas estavam legitimamente assustadas com o eventual descontrole dos preços. Mas quando o dólar, ao contrário das previsões de mercado, cedesse e quando a super safra fosse colhida, nós iríamos ter uma deflação dos alimentos como nós tivemos no mês passado", disse Haddad.

Os detalhes do Plano Safra 2025/2026 foram antecipados mais cedo pelo governo. Serão destinados R$ 516,2 bilhões para as linhas de financiamento voltadas aos médios e grandes agricultores, 1,5% mais que na temporada passada.