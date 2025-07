Nível de dívida pública dos EUA é sustentável, mas seu caminho não é, diz Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, afirmou que o nível da dívida atual dos Estados Unidos é "sustentável, mas o caminho dessa dívida não é". Ele ainda acrescentou que a trajetória da dívida pública "terá que ser enfrentada mais cedo ou mais tarde" pelo governo do país. Os comentários foram feitos durante participação no Fórum de Sintra, promovido pelo Banco Central Europeu (BCE), nesta terça-feira, 1.

Powell também pontuou que um de seus objetivos como presidente do Fed é entregar ao seu sucessor uma economia "em bom estado. E estamos a caminho disso". No entanto, ele se esquivou de comentários quando questionado se pretende seguir na instituição após o fim de seu mandato à frente do BC americano, em maio de 2026. "Não tenho nada para você sobre isso hoje", disse.

O chefe do banco central dos EUA defendeu que o trabalho da instituição deve ser feito da maneira "menos política possível". "Devemos ficar de fora de quaisquer problemas políticos", ponderou. Pouco antes, questionado sobre os ataques dirigidos à ele pelo presidente do país, Donald Trump, Powell se limitou a responder que se importa apenas em "atingir os objetivos" do Fed.