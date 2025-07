Nvidia alcança quase US$ 4 trilhões em valor de mercado, distanciando de pares do setor

A Nvidia alcançou quase US$ 4 trilhões em valor de mercado, ao projetar e vender chips de inteligência artificial (IA). Um punhado de empresas menos conhecidas que ajudam a fabricar esses chips pode ser uma aposta melhor para os investidores.

As maiores empresas de equipamentos de fabricação de chips - incluindo Applied Materials e Lam Research - estão em um mercado que está crescendo rapidamente à medida que a IA avança. Espera-se que os gastos de capital em equipamentos para fabricar chips avançados, como os da Nvidia, quase dobrem entre o ano passado e 2028, de acordo com uma estimativa recente do grupo da indústria SEMI.

Com os gastos globais em equipamentos previstos para ultrapassar US$ 100 bilhões este ano, há muita receita a ser esperada. No entanto, os investidores não deram aos fabricantes de equipamentos para chips os elogios que deram aos designers de chips de IA, desde a Nvidia até a Advanced Micro Devices e Broadcom, bem como aos produtores de chips como a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC).