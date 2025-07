PMI industrial do Reino Unido sobe a 47,7 em junho e confirma estimativa preliminar

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Reino Unido subiu de 46,4 em maio para 47,7 em junho, atingindo o maior nível em cinco meses, segundo pesquisa final da S&P Global divulgada nesta terça-feira, 1. O resultado definitivo de junho confirmou a estimativa inicial e veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FacSet. O número abaixo de 50, no entanto, mostra que a manufatura britânica segue em contração.