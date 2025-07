Produzimos mais em menos área se preservarmos o meio ambiente, afirma Lula

Os detalhes do Plano Safra 2025/2026 foram confirmados mais cedo pelo governo. Serão destinados R$ 516,2 bilhões para as linhas de financiamento voltadas aos médios e grandes agricultores, 1,5% mais que na temporada passada.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, destacou a ampliação do acesso de pequenos e médios produtores ao Funcafé. Citou ainda a unificação das linhas de crédito do Inovagro e do Moderagro. "Isso vai permitir ampliar recursos para inovação". O ministro ressaltou ainda o aumento do limite de enquadramento do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) para R$ 3,5 milhões por ano.

O Plano Safra 2025/26 contará também com reforço das linhas dolarizadas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Ao todo, serão R$ 18 bilhões em recursos de linhas do BNDES, sendo R$ 14,4 bilhões em linhas dolarizadas para custeio e investimento a juros entre 8,5% ao ano e 9% ao ano.