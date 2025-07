Taxas encerram a terça com viés de alta, seguindo exterior

Os juros futuros percorreram a segunda etapa do pregão desta terça-feira, 1º, em leve viés de alta, seguindo o movimento da curva a termo dos Estados Unidos. Lá fora, dados mais fortes de atividade referentes à economia americana foram observados com atenção, ao mesmo tempo em que os agentes acompanharam a aprovação pelo Senado do projeto orçamentário do presidente dos EUA, Donald Trump, que aumenta a dívida pública americana em US$ 3,3 trilhões.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2026 encerrou o dia em 14,915%, de 14,928% no ajuste da véspera. O DI para janeiro de 2027 oscilou de 14,090% ontem no ajuste para 14,105%. O contrato que vence no primeiro mês de 2028 ficou em 13,290%, vindo de 13,248% no ajuste de segunda. Já o DI para janeiro de 2029 passou de 13,068% no ajuste anterior para 13,080%.

Segundo o relatório Jolts, do Departamento do Trabalho dos EUA, a abertura de postos de trabalho na economia americana ficou em 7,769 milhões em maio, ante previsão de 7,3 milhões colhida pela FactSet. Também divulgado nesta terça, o índice de gerentes de compras (PMI) industrial do país avançou a 52,9 em junho. Números acima de 50 indicam expansão da atividade manufatureira.