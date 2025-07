AGU: conciliação é chave que Judiciário encontra para solucionar grandes conflitos, diz Messias

O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, destacou a conciliação como uma forma de resolução de conflitos no Judiciário em sua palestra no Fórum Jurídico de Lisboa, em Portugal.

"Conciliação. Eu quero destacar essa palavra. A conciliação também é a chave que o Judiciário encontra para solução dos grandes conflitos, fizemos isso no tema das desonerações, e neste momento estou muito animado com as soluções que nós estamos construindo coletivamente no tema do marco temporal, que é um dos temas mais difíceis que estamos a lidar hoje", afirmou.

A declaração foi feita um dia depois de a AGU acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) para retomar os efeitos do decreto que aumentava alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), derrubado pelo Congresso na semana passada. Como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, mais cedo, ministros da Corte veem a conciliação como uma saída possível para resolver o impasse.