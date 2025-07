AGU diz que vai apresentar ao STF proposta para ressarcir aposentados do INSS

O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, afirmou que a União e o INSS firmaram um acordo com a Defensoria Pública da União (DPU) e o Ministério Público sobre os descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS e que a proposta de conciliação, contendo um cronograma de ressarcimento, será apresentada nas próximas horas ao Supremo Tribunal Federal (STF).

"Devo apresentar nas próximas horas, se já não apresentaram, proposta de conciliação acordada entre União, INSS, DPU, MPF e OAB que garante integralmente as condições de ressarcimento de todos os valores descontados indevidamente de aposentados e pensionistas", disse Messias em entrevista a jornalistas em Portugal, após participar do Fórum Jurídico de Lisboa.

"Conseguimos, com todas as instituições integrantes do sistema de Justiça, construir um acordo em benefício da sociedade. Portanto, nossos aposentados e pensionistas terão muito em breve uma boa notícia", afirmou o ministro.