Ataque hacker afeta infraestrutura de empresa que atende bancos; prejuízo supera R$ 800 milhões

A fintech BMP afirmou, em nota, que foi uma das seis instituições financeiras afetadas pelo ataque. Explicou que o ataque foi nas chamadas contas reserva, mantidas diretamente no Banco Central e utilizadas exclusivamente para liquidação interbancária, sem nenhuma relação com as contas dos clientes ou com os saldos mantidos na instituição.

"Reforçamos que nenhum cliente da BMP foi impactado ou teve seus recursos acessados", disse a fintech.

A instituição disse ter adotado medidas operacionais e legais cabíeis e conta com recursos para cobrir integralmente o valor impacto sem prejuízo à operação e aos parceiros comerciais.

"A BMP segue operando normalmente, com total segurança, e reforça seu compromisso com a integridade do sistema financeiro, a proteção dos seus clientes e a transparência nas suas comunicações", diz a nota.

Esquema criminoso elaborado

"As informações disponíveis até agora indicam que foi um ataque significativo e provavelmente envolvendo um esquema criminoso elaborado", afirma Paulo Suzart, consultor de compliance e de cibersegurança.