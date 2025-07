Bolsas da Ásia fecham mistas, com queda do Nikkei após Trump ameaçar Japão com tarifas

Por Sergio Caldas

São Paulo, 02/07/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, à medida que o prazo de 9 de julho para os EUA fecharem acordos com parceiros comerciais ou impor as chamadas "tarifas recíprocas" se aproxima.

O índice Nikkei caiu 0,56% em Tóquio, a 39.762,48 pontos, em seu segundo pregão de perdas, em meio a dificuldades do Japão de chegar a um acerto comercial com os EUA antes do prazo estipulado por Washington.