Bolsas da Europa fecham na maioria em alta focando tarifas, mas Londres cai com crise política

As bolsas da Europa continental fecharam em alta nesta quarta-feira, 2, em uma sessão marcada por avanços no setores de mineração e bancário, enquanto as tratativas por acordos comerciais com os Estados Unidos seguem no radar. Já em Londres, apesar de fortes ganhos de mineradoras, o principal índice acionário recuou, diante de uma crise política em virtude do orçamento que vem pressionando o governo do primeiro-ministro Keir Starmer e ameaça o cargo da secretária do Tesouro Rachel Reeves.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,18%, a 541,21 pontos. Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,12%, a 8.774,69 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,49%, a 23.790,11 pontos. Em Paris, o CAC 40 avançou 0,99%, a 7.738,42 pontos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou que o país fechou um acordo comercial com o Vietnã. Autoridades americanas já vinham sinalizando expectativas por uma série de acordos antes do prazo de 9 de julho para o estabelecimento das tarifas recíprocas. O negociador da União Europeia, Maros Sefcovic, irá a Washington esta semana para discutir a questão. Segundo o Financial Times, Sefcovic foi instruído a adotar uma linha mais dura nas conversas com o governo Trump.