Bolsas da Europa sobem, com mineração e bancos em destaque, de olho em tarifas de Trump

Trump afirmou ontem não estar considerando a hipótese de estender o prazo de 9 de julho para as negociações tarifárias em andamento. Ele demonstrou otimismo em relação a um possível acordo comercial com a Índia, mas expressou ceticismo sobre as chances de chegar a um acerto com o Japão.

O negociador da União Europeia, Maros Sefcovic, irá a Washington esta semana para discutir a questão tarifária. Segundo o Financial Times, Sefcovic foi instruído a adotar uma linha mais dura nas conversas com o governo Trump.

No horário acima, o subíndice europeu de mineração liderava os ganhos, com alta de 2,2%, enquanto o do setor bancário subia 1,8%.

Na Espanha, o Banco Sabadell anunciou ontem um acordo para vender o britânico TSB ao Santander, por cerca de 2,65 bilhões de libras. Em Madri, o Sabadell saltava 5,3% e o Santander avançava 3,2%.

Já em Copenhague, as fabricantes dinamarquesas de turbinas eólicas Vestas e Orsted tinham robustas altas de 9,7% e 3,8%, nesta ordem, após a aprovação no Senado americano de uma versão do projeto de lei fiscal de Trump que é mais favorável para o setor.

No noticiário macroeconômico, a taxa de desemprego da zona do euro subiu levemente em maio, para 6,3%, contrariando previsão de que permaneceria no nível de 6,2% do mês anterior. Nos EUA, está prevista hoje pesquisa sobre criação de empregos pelo setor privado.