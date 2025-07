Copom tem consenso de que módulo restritivo tem de ser maior, diz diretor do BC

Neste caso, o processo de trazer a inflação para a meta é mais custoso e demorado, segundo o FMI, e isso se alinha com a comunicação do Copom de uma taxa de juros mais restritiva do que o usual por um período mais prolongado também, avalia Nilton.

Ele também disse que o estudo do FMI exemplifica que um país com modelo backward looking é o Brasil, enquanto o forward looking - quando a inflação passada não interfere tanto na futura - seria o dos Estados Unidos.