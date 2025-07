Criptomoedas: bitcoin avança, observando perspectivas para acordos comerciais com Trump

O bitcoin avança, mas continua sendo negociado dentro de uma faixa relativamente estreita, na ausência de novos catalisadores que movam a criptomoeda de forma significativa. A incerteza sobre a política comercial dos EUA mantém os investidores cautelosos em relação a ativos de risco, já que a suspensão das tarifas recíprocas do presidente Donald Trump deve terminar em 9 de julho. Trump disse na terça-feira que não tem planos de estender a suspensão. No entanto, há esperanças de que ele ainda possa estender o prazo das tarifas, dado seu histórico de ameaças iniciais e, por fim, recuos, afirma Patrick Munnelly, do Tickmill Group.

O bitcoin provavelmente atingirá novas máximas históricas no segundo semestre deste ano, com o aumento dos fluxos de fundos negociados em bolsa (ETFs) e das compras de títulos corporativos, afirma Geoff Kendrick, do Standard Chartered. Esses fluxos totalizaram US$ 245.000 no segundo trimestre e podem ultrapassar esse nível no terceiro e quarto trimestres, afirma ele. O bitcoin também subiria se o presidente Trump anunciasse a substituição do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, com antecedência, pois isso poderia levar os mercados a precificar mais cortes nas taxas de juros mais cedo. A potencial aprovação do projeto de lei das stablecoins nos EUA também daria suporte ao bitcoin.