Empapel: expedição de papelão ondulado atinge 360,61 mil toneladas em maio, recorde para o mês

Com isso, o Índice Brasileiro de Papelão Ondulado (IBPO) subiu 1,6% em maio, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, para 160,6 pontos (2005=100).

Segundo a Empapel, nos dados livres de influência sazonal, o Boletim Mensal de maio registrou queda de 0,2% no IBPO, para 157,6 pontos, equivalentes a 353,12 mil toneladas. Na mesma métrica, a expedição por dia útil foi de 13,58 mil, um recuo de 7,9% na comparação com o mês anterior.