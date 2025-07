Governo celebra aprovação de MP do consignado privado pelo Congresso e atualiza balanço

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, comemorou a aprovação pelo Congresso da Medida Provisória (MP) 1.292/2025, que trata do empréstimo consignado para trabalhadores do setor privado, nesta quarta-feira, 2.

"A aprovação é uma vitória para os trabalhadores, que agora têm acesso a crédito com juros mais baixos. Cerca de 63% das operações estão concentradas em pessoas que ganham até quatro salários mínimos, e o Congresso reconheceu a importância desse programa para o trabalhador assalariado", destacou o ministro, em nota.

A medida provisória foi publicada pelo governo em março, mas perderia a validade se não fosse aprovada pelo Congresso até 9 de julho. O texto agora segue para sanção presidencial. Segundo o Executivo, a MP pode triplicar o volume de crédito para trabalhadores do setor privado, de R$ 40 bilhões para R$ 120 bilhões.