Ibovespa cai com bancos e cíclicas, mas NY e commodities limitam queda

A queda interna ocorre em meio a incertezas fiscais no Brasil e diante de reposicionamento de carteiras, que acontece em início de mês e de semestre. Desta forma, o Índice Bovespa realiza parte dos recentes lucros. "É o conjunto de realização com reposicionamento de carteira para o segundo semestre. Os bancos estão caindo em bloco hoje, o varejo está azedo", pontua Felipe Sant' Anna, especialista em mercado financeiro do grupo Axia.

O foco no Brasil continua nas questões fiscais, em meio ao embate entre o governo e o Congresso no âmbito do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), embora surjam alguns sinais de certo alívio quanto aos riscos às contas públicas do País.

Nesta quarta, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo nunca teve a intenção de alterar as metas de resultado primário, ao ser questionado sobre a possibilidade de uma revisão caso o decreto legislativo que derrubou o aumento do IOF não seja revisto pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Na terça, dia 1º, a Advocacia-Geral da União (AGU) ajuizou uma ação na Corte para reativar os efeitos do decreto que aumentava as alíquotas do tributo. Para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) ouvidos pela Broadcast, a abertura de uma conciliação pode ser uma boa saída para o impasse envolvendo o IOF.

"O cenário interno é um baita motivador para a Bolsa cair e o dólar subir. A incerteza é grande", diz o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus.

Nesta quarta foi divulgada a produção industrial, com queda de 0,50% em maio, igual à mediana das estimativas encontrada na pesquisa feita pelo Projeções Broadcast. Foi o segundo mês seguido de baixa, dado que o resultado de abril foi revisado de alta de 0,1% para declínio de 0,2%. "O aumento dos juros já está surtindo algum efeito. E nos EUA, a pesquisa ADP indicou desaquecimento da atividade", pontua Guilherme Petris, operador de renda variável da Manchester Investimentos.