Ibovespa sustenta linha de 139 mil pelo 2º dia, mas cede 0,36%, com bancos

De acordo com relato da VNA, agência de notícias do Vietnã, o secretário-geral do partido comunista do Vietnã, Tô Lâm, confirmou que garantirá acesso preferencial para bens americanos, incluindo automóveis, em conversa por telefone com o presidente Trump. Em troca, os Estados Unidos reduzirão as tarifas recíprocas em muitas exportações vietnamitas e continuarão a trabalhar com o país para resolver problemas relacionados ao comércio, acrescenta o relato da agência.

No front comercial, além do novo acordo com o Vietnã, Trump reforçou a promessa de fechar acordos com mais 10 países após o entendimento recente com a China, diz Luise Coutinho, head de produtos e alocação da HCI Advisors. "No Brasil, o cenário político segue no centro das atenções. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a ação do governo no STF contra a decisão do Congresso que anulou o aumento do IOF é de natureza jurídica, não política ou econômica. Ele destacou que esse tipo de disputa faz parte do processo democrático, durante entrevista na Argentina após reunião do Mercosul", acrescenta.

Em Buenos Aires, Haddad afirmou à Broadcast que a equipe econômica depende do decreto que elevou o Imposto sobre Operações Financeiras para garantir o cumprimento da meta fiscal do ano que vem, de superávit de 0,25% do PIB. Questionado sobre a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal promover uma conciliação sobre o tema, aventada por ministros da Corte, ele evitou se posicionar, mas reforçou que nunca se furtou ao diálogo, reporta a jornalista Giordanna Neves, da Broadcast.

"Não sei como o ministro Alexandre (de Moraes) vai encaminhar isso. Seria indelicado da minha parte me adiantar antes de falar com ele. Precisa de um tratamento adequado, até para evitar intriga. O que eu posso dizer é que nosso feitio, desde sempre, tem sido sentar e conversar. Eu nunca me furtei ao diálogo", disse à reportagem.