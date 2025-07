IPC-Fipe cai 0,08% em junho e acumula inflação de 4,84% em 12 meses

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, caiu 0,08% em junho, depois de avançar 0,27% em maio e de recuar 0,10% na terceira quadrissemana do mês passado, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta quarta-feira, 2.

O resultado de junho ficou dentro das estimativas de instituições de mercado consultadas pelo Projeções Broadcast, que variavam de quedas de 0,25% a 0,06%, mas acima da mediana, de -0,12%.

No primeiro semestre de 2025, o IPC-Fipe acumulou inflação de 2,02%. Nos 12 meses até junho, a alta do índice foi de 4,84%, em linha com o teto das projeções.