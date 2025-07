Ishiba diz que Japão não comprará produtos dos EUA apenas por equilíbrio na balança comercial

O Japão está disposto a equilibrar o comércio com os EUA, mas não comprará mais produtos americanos apenas com esse propósito, afirmou o primeiro-ministro do país, Shigeru Ishiba.

"Nós cooperaríamos na redução do déficit comercial dos EUA com o Japão, mas nossa abordagem fundamental é proteger os interesses nacionais, focando investimentos em vez de tarifas", disse Ishiba, durante debate com outros líderes partidários, nesta quarta-feira, 2.

As declarações de Ishiba vêm em um momento em que o presidente dos EUA, Donald Trump, eleva a pressão sobre o Japão antes do prazo de 9 de julho para fechar um acordo comercial ou passar a pagar as chamadas "tarifas recíprocas".