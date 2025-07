Itaú lança plataforma própria de compra de passagens aéreas e prepara sala vip

Na compra de passagens aéreas, o serviço combina pagamentos com cartão e pontos do programa de fidelidade. A plataforma já está em testes com alguns funcionários e deve começar a ser oferecida aos clientes em agosto. Como é dentro do app, não há a necessidade de digitar dados do cartão.

"Entendemos que o Itaú consegue vender passagens aéreas melhor que qualquer player de mercado atualmente", disse Lazanha. "Nos últimos meses, lançamos soluções de produtos para viagens e esse ritmo será acelerado em 2026."

Alta renda

"Viajar é um dos temas mais importantes para o cliente de alta renda", disse a diretora do Itaú Personnalité, Adriana dos Santos. Desses clientes, 35% fazem ao menos uma viagem internacional por ano e 66% consomem conteúdo sobre viagens diariamente. Desse segmento, os gastos com viagens internacionais somam R$ 5 bilhões por ano.

A ideia do banco para o cliente é participar da experiência da pessoa desde antes da viagem, até a chegada no aeroporto, embarque e depois no destino. Por isso, há desde estacionamento grátis em Guarulhos, passando pelas salas VIPs e a conta global que o banco tem em parceria com a Avenue.

Os bancos têm procurado crescer no segmento de viagens de olho em um público que comprou 118 milhões de passagens aéreas em 2024 e 51,5 milhões este ano até maio, volume recorde. Vários lançaram contas globais com uso do cartão de débito no exterior.