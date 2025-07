Não dá para aprovar dispositivo genérico de revisão de 10% de incentivos, diz Durigan

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quarta-feira, 2, ser contrário à proposição de um dispositivo "genérico" sobre a revisão dos benefícios fiscais, por considerar que faltaria operacionalidade. As declarações ocorreram após uma conversa com deputados na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, na manhã desta quarta-feira, 2.

"Eu acho importante que a gente traga o porquê não dá para aprovar alguma coisa muito genérica do ponto de vista técnico. Simplesmente dizer, num único dispositivo de texto, 'fica revisto 10%' não funciona porque não é operacional. É preciso dar alguma operacionalidade", afirmou o secretário a jornalistas.

Segundo Durigan, há diferenças entre as estimativas de renúncia fiscal da Receita Federal e os dados declarados pelas próprias empresas que são beneficiárias de incentivos fiscais. "O que nós estamos constatando é que, quando as empresas passam a declarar para a Receita esses benefícios, está se mostrando maior o volume de isenção do que o que a gente estava prevendo nos cálculos da Receita", admitiu.