Não há questão econômica e política envolvida na judicialização do IOF, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira (2) que a ação apresentada pelo governo ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra o decreto legislativo que derrubou o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é jurídica, e não política ou econômica. Segundo o ministro, esse tipo de questionamento é "natural da democracia". Ele falou com jornalistas na capital da Argentina, após participar de reuniões do Mercosul.

"Nós estamos discutindo uma questão jurídica sobre a constitucionalidade do decreto do presidente da República", disse Haddad. "O Supremo tem que dizer se o decreto é constitucional ou não. Não tem nenhuma questão, nem econômica nem política, envolvida. A questão é eminentemente jurídica e natural da democracia."

O chefe da Fazenda disse que está havendo uma "subversão da narrativa" em relação ao tema, após ser indagado sobre se o governo poderia ter negociado uma solução diretamente com o Congresso. Haddad negou que a derrubada do decreto tenha sido uma "traição" do Legislativo. Segundo o ministro, os parlamentares têm o direito de alterar proposições do governo.