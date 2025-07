Oi propõe a credores flexibilizar condições de pagamento no plano de recuperação

Milliet assumiu a presidência da Oi em dezembro de 2024, oito meses após o plano de recuperação ter sido aprovado. Ele chegou ao posto pelas mãos da consultoria Íntegra, especializada em reestruturação de empresas em crise e contratada por credores que tiveram parte da dívida convertida em ações, tornando-se os novos donos da Oi. Entre eles estão gestoras de recurso estrangeiras Pimco, SC Lowy e Ashmore.

O principal buraco identificado no orçamento da Oi tem origem na venda da operação de banda larga, a Oi Fibra, adquirida pela V.tal. O plano original era vender o negócio por R$ 7,3 bilhões, com pagamento em dinheiro, à vista, o que não se concretizou. Em vez disso, o negócio saiu por R$ 5,4 bilhões, numa operação com abatimento de dívidas e entrega de ações, sem envolver dinheiro. "Nessa venda, estava prevista a entrada de R$ 1,5 bilhão no caixa da empresa (o restante iria diretamente para pagar credores), mas isso não aconteceu", disse Milliet.

Outra surpresa foi a demora para encerrar a concessão de telefonia fixa, o que só ocorreu em novembro, ou seja, quatro meses depois do previsto no plano de recuperação. Portanto, a operadora teve que prolongar a manutenção da gigantesca rede, atrasando os cortes de custos que foram tratados como primordiais no plano de recuperação.

Diante desses fatos, não restou saída a não ser rever as condições de pagamento, explicou Milliet. O plano permite que a Oi tome um financiamento adicional de R$ 1,5 bilhão. Na prática, entretanto, a operadora não tem mais garantias para oferecer em troca, o que travou as negociações. "Eu vejo esse financiamento como algo muito difícil para o curto prazo", disse.

Alterações

Para a classe trabalhista, a Oi está propondo que as dívidas de até R$ 9 mil sejam pagas em até 180 dias. "Isso liquida o saldo com boa parte dos pequenos credores", afirmou Milliet.