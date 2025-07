Ouro fecha em alta pelo 3º dia consecutivo com incerteza comercial no radar

O contrato mais líquido do ouro fechou pelo terceiro dia consecutivo em alta nesta quarta-feira, 2, em meio à incerteza com as negociações comerciais dos EUA e a continuidade da demanda por moedas porto-seguro.

O contrato de ouro com vencimento em agosto avançou 0,29% na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), encerrando o dia em US$ 3.359,70 por onça-troy.

Nesta quarta-feira, o Irã suspendeu a cooperação com a agência atômica das Nações Unidas, ameaçando aumentar as tensões geopolíticas com os EUA e o restante do Ocidente global. Ao mesmo tempo, a incerteza do mercado em relação à política comercial de Washington é alta antes de 9 de julho, data de expiração da prorrogação de 90 dias das chamadas tarifas "recíprocas" do presidente Donald Trump.