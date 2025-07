Motta cita momento propício para reforma administrativa, 'sem perseguir' o servidor público

Em seguida, Motta afirmou que o Estado público tem ficado "para trás" nesse quesito, se considerado o salto das tecnologias. "Tratar desse tema para nós é de fundamental importância porque nós entendemos que hoje nós temos o momento propício para avançar nessa discussão", disse o presidente da Câmara.

Segundo ele, o foco não se dará "visando perseguir o atual servidor público da ativa", mas trazer a esses servidores a "modernização" e a "eficiência" da função de cada um.

Segundo Motta, a Câmara dará um "pontapé inicial" sobre o assunto. Mais cedo, o parlamentar afirmou esperar que a aprovação da reforma administrativa ocorra ainda neste ano na Câmara. O grupo de trabalho sobre o tema, criado em 28 de maio, tem 45 dias para apresentar um relatório, com previsão de entrega de propostas até 14 de julho.

Discurso contra o protecionismo

Motta também fez um discurso contra o protecionismo. Ele recordou que neste ano são celebrados os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial e da criação das Nações Unidas. "São marcos que deveriam reavivar a memória coletiva sobre a importância de nos resguardarmos das tentações do protecionismo, do fechamento de fronteiras e do uso da força como ferramentas para solucionar disputas ou avançar interesses."

Durante o discurso, o presidente da Câmara mencionou projetos em análise ou aprovados pelo Congresso, dentro do tema do fórum, "O Mundo em Transformação - Direito, Democracia e Sustentabilidade na Era Inteligente". O parlamentar citou, por exemplo, a aprovação da Lei de Reciprocidade e a classificou como "resposta serena, mas firme, em defesa da dignidade produtiva do nosso povo".