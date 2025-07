Vendas da Tesla caem 13,5% no segundo trimestre na comparação anual

Em 22 de junho, a Tesla lançou o serviço de robotáxi, disponibilizando seu novo aplicativo de transporte por aplicativo para um pequeno grupo de clientes que realizaram viagens em Tesla Model Ys autônomos por uma área limitada de Austin. Embora tenha começado com menos de 20 veículos do modelo e uma tarifa padrão de US$ 4,20 por viagem, Musk afirmou que o programa pode, um dia, adicionar de US$ 5 trilhões a US$ 10 trilhões ao valor de mercado da Tesla*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.